Представлен недорогой смартфон Vivo Y53t

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y53t, которая оценена в Китае в 145 и 160 долларов за версии с 4/128 и 6/128 ОЗУ и флеш-памятью. Новинка характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G, 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты microSD, боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт зарядки и толщиной 8,15 мм.