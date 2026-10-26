Представлен недорогой смартфон vivo Y600

Сегодня был представлен смартфон vivo Y600, который сразу же поступил в продажу — пользователи могут оформить предварительный заказ, но только в Китае. Главной особенностью новинки стал аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч, благодаря которому устройство также попало в Книгу рекордов Гиннесса. Согласно испытаниям Guinness World Records, смартфон продержался 32 часа и 37 минут во время непрерывной трансляции контента из интернета. Кроме того, аккумулятор поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 44 Вт, а также обратную проводную зарядку, позволяющую использовать смартфон для питания других устройств. Ещё vivo Y600 оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а за производительность отвечает процессор Dimensity 7300e. Основная камера получила сенсор на 50 Мп, а фронтальная предназначена для съёмки селфи и видеозвонков и имеет разрешение 8 Мп.

Смартфон также оснащён подэкранным сканером отпечатков пальцев, поддерживает NFC и соответствует стандарту защиты IP68. Судя по характеристикам и дизайну, vivo Y600 практически наверняка представляет собой переименованную версию vivo S2 FE или V80 Lite, адаптированную для китайского рынка. Стоимость смартфона начинается с 280 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Модификация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит около 295 долларов,а вариант с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценён в 310 долларов. Это относительно недорого.
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