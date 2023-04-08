Представлен недорогой телевизор OnePlus TV Y1S

Компания OnePlus представила на индийском рынке телевизор OnePlus TV Y1S, который обойдется в 270 долларов. Новинка характеризуется 40-дюймовой панелью с разрешением Full HD, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и HDR10, поддержкой Dolby Audio, двумя динамиками мощностью по 10 Вт, однокристальной системой MediaTek MT9216, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти – 8 ГБ, предустановленной операционной системой Android TV 11 с фирменной оболочкой OxygenPlay 2.0, двухдиапазонным модулем Wi-Fi, адаптером Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB и портом RJ-45.