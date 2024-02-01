Представлен немецкий смартфон Gigaset GS5 Pro SE

Немецкая компания Gigaset пополнила ассортимент смартфонов моделью GS5 Pro SE, которая оценена в 250 евро. Новинку оснастили 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,3-дюймовым экраном с разрешением 1080:2340 пикселей и частотой обновления 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, селфи-камерой на 16 Мп, расположенной в морально устаревшем каплевидном вырезе, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 8 Мп, модулем NFC для бесконтактной оплаты, двухдиапазонным Wi-Fi, интерфейсом USB Type-C, гироскопом и дактилоскопическим сенсором на задней панели.