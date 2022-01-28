Представлен необычный игровой ПК EVGA E1

Компания EVGA представила игровой настольный ПК, дизайн которого явно выделяется среди других десктопов. Новинка открытого типа под названием E1 получила каркас из углеродного волокна. Она оснащается системной платой Z690 DARK K|NGP|N, видеокартой EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN, разогнанным 24-поточным 16-ядерным чипом Intel Core i9-12900K поколения Alder Lake, блоком питания мощностью 1600 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium, системой жидкостного охлаждения с многоцветной подсветкой и тремя аналоговыми приборами, показывающими температуры GPU, CPU и всей система, аудиоразъемами, а также двумя интерфейсами USB 3.0 и одним USB Type-C. Цена и дата начала продаж EVGA E1 будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы EVGA E1
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