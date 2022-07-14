Представлен необычный планшет Bigme inkNote Color

Компания Bigme пополнила ассортимент планшетов моделью Bigme inkNote Color, которая получила цветной экран E Ink Kaleido 2. Новинка характеризуется 10,3-дюймовой панелью с разрешением 1872:1404 пикселей (226 PPI) черно-белом режиме и 936:702 пикселей (117 PPI в цветном, четырьмя режимами обновления дисплея с разной скоростью, поддержкой стилуса, восьмиядерной платформой с тактовой частотой 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 11 с сервисами Google, 8-Мп тыльной и 5-Мп селфи-камерами, алюминиевым корпусом, двойными динамиками, четырьмя микрофонами, дактилоскопическим сенсором, слотом для SIM-карты с поддержкой сотовых сетей 4G и распознаванием рукописного текста на 31 языке. Цена планшета составляет 600 долларов.

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