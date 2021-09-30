Представлен неттоп Shuttle DL20N

Компания Shuttle пополнила ассортимент мини-ПК моделью DL20N, которая получила корпус объемом 1,3 литра и размерами 190:165:43 мм. Новинка характеризуется процессорами Intel Celeron N4505, Celeron N5105 или Pentium N6005 со значением TDP 10 Вт, одним или двумя модулями SO-DIMM оперативной памяти DDR4-2933 до 16 ГБ, поддержкой одного накопителя M.2 2280 и одного 2,5-дюймового устройства для хранения данных, дополнительным слотом M.2 для беспроводного модуля, портом Gigabit Ethernet, интерфейсами HDMI, DisplayPort и VGA, слотом для карт памяти SD, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen2, двумя USB 3.2 Gen1 и двумя USB 2.0, по одному порту RS232 и RS232/422/485, а также поддержкой операционных систем Windows 10 и Ubuntu.