Представлен неттоп Zotac Zbox CI622 nano на Intel Comet Lake

Компания Zotac пополнила ассортимент неттопов моделью Zbox CI622 nano, которая поставляется в виде Barebone-системы без оперативной памяти и накопителей. Новинка характеризуется двухъядерным процессором Intel Core i3-10110U с возможностью обработки четырёх потоков инструкций, частотой от 2,1 ГГц до 4,1 ГГц и графикой Intel UHD, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666/2400 в двух модулях SO-DIMM, одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA 3.0, двухпортовым гигабитным Ethernet-контроллером, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, двумя портами USB 3.1 Type-C, четырьмя USB 3.1, одним USB 3.0, слотом для карт памяти SD/SDHC/SDXC, двумя гнездами для сетевых кабелей, цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также поддержкой ОС Windows 10. Размеры корпуса равны 204:129:68 мм. Цена Zotac Zbox CI622 nano составляет 400 долларов.

Комментарии и отзывы Zotac Zbox CI622
Обзоры:
Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стекломОбзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом
Предварительный обзор EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited EditionПредварительный обзор EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 WhiteЛучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White
Новости:
Thermaltake анонсировала Micro-Case V150G

Thermaltake анонсировала Micro-Case V150G. Корпус выглядит стильно и не громоздко. Корпус позволяет уста...
Thermaltake представила корпус размера Full Tower Core P8 TG

Сегодня Thermaltake представила новый корпус Core P8 TG. Корпус позволяет построить кастомную систему жид...
Представлен ПК-корпус Abkoncore C710S с поддержкой плат E-ATX

Компания Abkoncore представила ПК-корпус C710S, который поддерживает установку материнских плат типоразме...
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Лучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USBЛучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USB
Обзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - RehydratedОбзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Представлен ноутбук-трансформер HP ENVY ...
Представлен ноутбук-трансформер HP ENVY Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ENVY x360 13, которая получила 13,3-дюй...
Новые подробности о Microsoft Surface Du...
Новые подробности о Microsoft Surface DuMicrosoft представила Surface Duo в прошлом году, но не раскрыла много подробностей об устройстве. ...
Samsung Galaxy A9 2018 года получила обн...
Samsung Galaxy A9 2018 года получила обнКомпания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 10 для смартфона Galaxy A9 2018 год...
Apple выпустила два новых ремешка для ча...
Apple выпустила два новых ремешка для чаКомпания Apple решила разнообразить аксессуары для умных часов Apple Watch. Представлены два спортивных р...
Фотокамера Nikon D6 оценена в 6500 долла...
Фотокамера Nikon D6 оценена в 6500 доллаКомпания Nikon объявила о том, что представленная в феврале этого года профессиональная зеркальная фотока...
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pi...
Рассекречен бюджетный смартфон Google PiСегодня кроме фотографии коробок со смартфонами Google Pixel 4a в сеть, также слили перечень его характер...
Поиск работы на Украине...
Поиск работы на УкраинеК поиску работы необходимо подойти очень ответственно. Огромное количество вакансий не означает что вы см...
Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустя...
Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустяСетевые источники сообщают о том, что представленные в начале текущего года игровые мониторы Samsung Odys...
Представлен Team Group T-Force Cardea Ze...
Представлен Team Group T-Force Cardea ZeВ последнее время твердотельные накопители стали более доступными для тех, кто хочет получить необходимый...
Новая видеоигра NieR: Reincarnation появ...
Новая видеоигра NieR: Reincarnation появКомпании Platinum и Square Enix анонсировали новую видеоигру NieR: Reincarnation. Это первая мобильная иг...
Лучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wirel...
Лучшая мышка для работы. Xiaomi Mi WirelВыбрать мышку для игр сложно, а для работы — вдвойне тяжелее. Дело в том, что у разных пользователей разн...
Eurocom Tornado F7SE готов к работе...
Eurocom Tornado F7SE готов к работеДостаточно часто на просторах интернета обсуждают тот факт, что ноутбуки уступают в плане мощности стацио...
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Лучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USBЛучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor