Представлен неттоп Zotac Zbox CI622 nano на Intel Comet Lake

Компания Zotac пополнила ассортимент неттопов моделью Zbox CI622 nano, которая поставляется в виде Barebone-системы без оперативной памяти и накопителей. Новинка характеризуется двухъядерным процессором Intel Core i3-10110U с возможностью обработки четырёх потоков инструкций, частотой от 2,1 ГГц до 4,1 ГГц и графикой Intel UHD, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666/2400 в двух модулях SO-DIMM, одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA 3.0, двухпортовым гигабитным Ethernet-контроллером, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, двумя портами USB 3.1 Type-C, четырьмя USB 3.1, одним USB 3.0, слотом для карт памяти SD/SDHC/SDXC, двумя гнездами для сетевых кабелей, цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также поддержкой ОС Windows 10. Размеры корпуса равны 204:129:68 мм. Цена Zotac Zbox CI622 nano составляет 400 долларов.