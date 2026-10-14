Представлен ноутбук ASUS ExpertBook A7 на Ryzen AI 7 345

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook A7 (14" AMD), которая базируется на процессорах AMD Ryzen AI 5 330 (4 ядра, частота до 4,5 ГГц) и Ryzen AI 7 345 (6 ядер, до 4,6 ГГц) с интегрированными графическими адаптерами Radeon 820M или Radeon 840M соответственно.

Новинки также характеризуются нейропроцессором с производительностью до 50 TOPS, 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, SSD-накопителем вместимостью до 512 ГБ, системой охлаждения ASUS ExpertCool, 14-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880:1800 точек, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой обновления 48–120 Гц с поддержкой переменной частоты VRR, максимальной яркостью 600 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta-E < 1 и соответствием стандарта VESA DisplayHDR True Black 600, цельнометаллическим корпусом алюминиевого сплава серии 6000, толщиной 11,85 мм и массой 1,2 кг, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, стеклянным сенсорным тачпадом с тактильной отдачей, клавиатурой с подсветкой, двумя разъемами USB 4.0 Gen 3 Type-C с поддержкой Power Delivery и DP 1.4, портом USB 3.2 Gen 1 Type-A с поддержкой BC1.2, интерфейсом HDMI 2.1b TMDS, аудиогнездом, веб-камерой Full HD, двумя 2-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio Premium и двумя микрофонами, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 65 Втч и комплектным 65-Вт зарядным устройством. Цены на конфигурации пока не объявлены.