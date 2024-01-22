Представлен ноутбук ASUS Fearless Pro 15 2024

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Fearless Pro 15 2024 года, которая обойдется в 1180 долларов. Новинку также оснастили 16-ядерным 22-поточным процессором Intel Core Ultra 9-185H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 15-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, 100% покрытием цветового пространства P3 и 133% sRGB, яркостью 600 кд/м2, глубиной цвета 10 бит, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дискретным графическим адаптером NVIDIA RTX 4060 Laptop мощностью 110 Вт, системой охлаждения Asus Glacier Pro с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, клавиатурой ErgoSense с подсветкой, тачпадом с ручкой DialPad, батареей ёмкостью 75 Втч, интерфейсами Thunderbolt 4 и USB-C 3.2, двумя разъемами USB-A 3.2 и одним HDMI 2.1, портом RJ45, 3,5-мм аудиогнездом и слотом для карты SD.