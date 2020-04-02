Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 за 250 тысяч рублей

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ROG Zephyrus Duo 15, который выделяется дополнительным дисплеем, регулируемым по углу наклона. Речь идет о 14,1-дюймовой сенсорной IPS-панели ROG ScreenPad Plus с разрешением 3840:1100 пикселей.

Новинка также оснащается системой охлаждения AAS Plus, процессорами Intel Core i7-10875H и Core i9-10980HK, видеокартами GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, до 32 ГБ оперативной памяти, двумя слотами для SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, 15,6-дюймовым основным дисплеем с 300-герцевой Full HD-матрицей или 60-герцевой 4K UHD-панелью (IPS в обоих варианта), портами USB 3.2 с поддержкой Thunderbolt 3, USB 3.2, интерфейсом HDMI 2.0b, поддержкой Wi-Fi 6 с Gig+ и Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 90 Втч, размерами 360:268:21 мм и массой 2,4 кг. Ноутбук появится в России в конце мая по цене от от 254 000 рублей.