Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 за 250 тысяч рублей

2020-04-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS ROG Zephyrus Duo 15; [126]
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ROG Zephyrus Duo 15, который выделяется дополнительным дисплеем, регулируемым по углу наклона. Речь идет о 14,1-дюймовой сенсорной IPS-панели ROG ScreenPad Plus с разрешением 3840:1100 пикселей.

Новинка также оснащается системой охлаждения AAS Plus, процессорами Intel Core i7-10875H и Core i9-10980HK, видеокартами GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, до 32 ГБ оперативной памяти, двумя слотами для SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, 15,6-дюймовым основным дисплеем с 300-герцевой Full HD-матрицей или 60-герцевой 4K UHD-панелью (IPS в обоих варианта), портами USB 3.2 с поддержкой Thunderbolt 3, USB 3.2, интерфейсом HDMI 2.0b, поддержкой Wi-Fi 6 с Gig+ и Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 90 Втч, размерами 360:268:21 мм и массой 2,4 кг. Ноутбук появится в России в конце мая по цене от от 254 000 рублей.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Zephyrus Duo 15
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