Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 2024

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями ROG Zephyrus G14 2024 и ROG Zephyrus G16 2024, которые основаны на процессорах AMD Ryzen 7 8945HS и Intel Core Ultra 9 185H соответственно. Новинки также характеризуются видеокартой NVIDIA RTX 4070 у младшей модели и графическими адаптерами NVIDIA вплоть до RTX 4090 у старшей, OLED-дисплеями с соотношением сторон 16:10, контрастностью 1000000:1, частотой обновления 120 Гц и разрешением 3K, а также разрешением 2,5K и кадровой частотой 240 Гц соответственно, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-6400 и накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 1 ТБ у G14, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и до 2 ТБ памяти на накопителе PCIe Gen4 у G16, аккумуляторами ёмкостью 73 Втч и 90 Втч соответственно, интерфейсами USB 4, USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, портом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, а также поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Zephyrus G14 получил алюминиевый корпус толщиной 1,49 см и массой 1.5 кг, а Zephyrus G16 – 1,59 см и 1,89 кг. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.