Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 2024

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями ROG Zephyrus G14 2024 и ROG Zephyrus G16 2024, которые основаны на процессорах AMD Ryzen 7 8945HS и Intel Core Ultra 9 185H соответственно. Новинки также характеризуются видеокартой NVIDIA RTX 4070 у младшей модели и графическими адаптерами NVIDIA вплоть до RTX 4090 у старшей, OLED-дисплеями с соотношением сторон 16:10, контрастностью 1000000:1, частотой обновления 120 Гц и разрешением 3K, а также разрешением 2,5K и кадровой частотой 240 Гц соответственно, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-6400 и накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 1 ТБ у G14, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и до 2 ТБ памяти на накопителе PCIe Gen4 у G16, аккумуляторами ёмкостью 73 Втч и 90 Втч соответственно, интерфейсами USB 4, USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, портом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, а также поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Zephyrus G14 получил алюминиевый корпус толщиной 1,49 см и массой 1.5 кг, а Zephyrus G16 – 1,59 см и 1,89 кг. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Apple Объяснила 8 ГБ ОЗУ в MacBook Pro нового поколения…
Возможно, не все обратили на это внимание, но новые модели MacBook Pro от Apple, как 14-дюймовые, так и 1…
7 причин почему ноутбук не включается и что с этим делать…
Даже если устройство совсем новое – никто не гарантирует, что вам не понадобится ремонт …
Представлен новый ноутбук Apple MacBook Pro 14…
Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков очередным поколением MacBook Pro, которое основано на ново…
Ноутбук Dell XPS 13 9340 засветился в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружились результаты тестирования нового ноутбука Dell…
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book4 Pro…
Компания Samsung представила серию ноутбуков Galaxy Book4 Pro, в которую вошли версии с диагональю экрано…
ASUS ROG Zephyrus G14 засветился в бенчмарках…
Новый геймерский ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14, оснащённый новейшим процессором AMD Ryzen 9 8945HS, был з…
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 оценен в 1880 евро…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, которая о…
Ноутбук Redmi G Pro 2024 с Core i5-14500HX готов к выходу …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Redmi G Pro 2024, котор…
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor