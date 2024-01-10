Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A16 2024

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью TUF Gaming A16 (2024), которая основана на 12-ядерном процессоре AMD Ryzen 9 7845HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, до 2 ТБ на твердотельном накопителе PCIe Gen4, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 (с энергопотреблением 140 Вт), 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей или 2560:1440 пикселей на выбор, кадровой частотой 165 Гц и временем отклика 3 мс, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A, разъемом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиоразъемом, портом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 90 Втч, а также корпусом массой 2,27 кг и толщиной 2,8 мм. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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