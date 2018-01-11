Представлен ноутбук ASUS ZenBook 13 на базе Intel Core i7 8-го поколения

Компания ASUS показала на выставке CES 2018 обновленную версию ноутбука ZenBook 13 на базе четырехъядерных процессоров Intel Core i7 восьмого поколения (архитектура Kaby Lak-R). ASUS ZenBook 13 с модельным номером UX331UAL получил 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), процессор Intel Core i7-8550U или 8550U, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителе и предустановленную операционную систему Windows 10. По словам производителя, ноутбук способен проработать от одного заряда до 15 часов. Вес лэптопа с аккумулятором составляет всего 985 граммов. Когда новинка появится в продаже и сколько она будет стоить, пока не сообщается.