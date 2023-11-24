Представлен ноутбук ASUS ZenBook 15 2023 на Ryzen R7 7735U

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 15 2023, которая оценена в Китае в 985 долларов и 1030 долларов за конфигурации с 16 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти соответственно.

Новинка характеризуется 8-ядерным процессором AMD Ryzen R7 7735U с тактовой частотой до 4,75 Гц и графическим адаптером Radeon 680M, ОЗУ стандарта LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем SSD PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1620 пикселей (формат 2,8K), частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, пиковой яркостью 600 нит и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, металлическим корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,4 кг, батареей ёмкостью 67 Втч, а также разъемами USB4, HDMI 2.1 и USB-A.