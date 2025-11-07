Представлен ноутбук Chuwi CoreBook Air на AMD Ryzen 7 H 255

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью CoreBook Air, которая основана на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 H 255 с максимальной до 4,9 ГГц и встроенной графикой AMD Radeon 780M. Новинка также характеризуется до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2240:1400 точек и кадровой частотой 60 Гц, батареей ёмкостью 60 Втч, двумя интерфейсами USB-A и двумя USB-C, одним разъемом портом HDMI, корпусом массой 1 кг и толщиной от 9 до 16 мм. Конфигурация с 32 ГБ «оперативки» и SSD на 1 ТБ оценена в 590 долларов. В некоторых странах будет доступен вариант с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ за 430 евро.