Представлен ноутбук Chuwi CoreBook Air на AMD Ryzen 7 H 255

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью CoreBook Air, которая основана на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 H 255 с максимальной до 4,9 ГГц и встроенной графикой AMD Radeon 780M. Новинка также характеризуется до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2240:1400 точек и кадровой частотой 60 Гц, батареей ёмкостью 60 Втч, двумя интерфейсами USB-A и двумя USB-C, одним разъемом портом HDMI, корпусом массой 1 кг и толщиной от 9 до 16 мм. Конфигурация с 32 ГБ «оперативки» и SSD на 1 ТБ оценена в 590 долларов. В некоторых странах будет доступен вариант с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ за 430 евро.

Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
