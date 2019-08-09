Представлен ноутбук Eurocom Nightsky RX15 с 240-Гц дисплеем IGZO FHD

Компания Eurocom пополнила ассортимент ноутбуков моделью Nightsky RX15, которая выделяется своим дисплеем. Новинку оснастили 15,6-дюймовой IGZO-панелью от Sharp с частотой обновления 240 Гц, разрешением 1920:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Intel Core i9-9980HK (в максимальной конфигурации) с поддержкой многопоточности и тактовой частотой 2,4 ГГц (повышается до 5,0 ГГц), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, местом для одного 2,5-дюймового накопителя и двух M.2 NVMe SSD суммарной вместимостью до 12 ТБ, гигабитным сетевым контроллером, адаптерами Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5, интерфейсом Thunderbolt 3 (USB Type-C), тремя портами USB 3.0, по одному mini Display Port 1.3 и HDMI 2.0, а также аккумулятором ёмкостью 62 Втч. Размеры ноутбука равны 359:258:29,9 мм, а масса – 2,5 кг.