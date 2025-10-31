Представлен ноутбук HONOR Notebook X16 Ryzen Edition 2026

Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделью Notebook X16 Ryzen Edition 2026, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 7735HS с тактовой частотой до 4,75 ГГц. Новинку также оснастили 16-дюймовым матовый IPS-экраном с разрешением 1200p, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, 45% охватом цветовой палитры NTSC, полнодиапазонным затемнением DC, а также сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free, 16 ГБ ОЗУ, SSD объемом 512 ГБ, батареей ёмкостью 42 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, Полнофункциональным портом USB-C, двумя разъемами USB-A, интерфейсом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, а также металлическим корпусом массой 1,74 кг и толщиной 19,9 мм. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 475 долларов.