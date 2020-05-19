Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro 2020

Бренд Honor представил ноутбук MagicBook Pro 2020, который основан на процессорах Intel Core 10-го поколения. Итак, новинка оснащается чипами Core i5-10210U и Core i7, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX350, 16,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 90-процентным охватом цветового пространства sRGB и тонкими рамками, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, продвинутой интеграцией со смартфонами Honor, дактилоскопом в кнопке включения, портом USB-C и полноразмерным интерфейсом HDMI. Размеры ноутбука равны 369:234:16,9 мм, а масса – 1,7 кг. Продажи MagicBook Pro 2020 стартуют уже сегодня по цене в 940 долларов за топовую версию.