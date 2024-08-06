Представлен ноутбук Huawei MatePad Pro 12.2

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 12.2, которая основана на фирменной однокристальной системе Kirin 9010W. Новинку оснастили 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, версией дисплея с мягким светом Cloud Clear, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, восемью высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 5,5 мм и массой 508 граммов. Планшет оценен в 600 долларов за версию с 12/256 ГБ, 685 долларов за тот же вариант с мягким светом, а также 1160 долларов за коллекционное издание Liujin с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.