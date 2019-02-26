Представлен ноутбук Lenovo IdeaPad S540

Компания Lenovo представила ноутбук IdeaPad S540, который может быть построен на платформе Intel или гибридном процессоре APU AMD. Новинка оснащается версиями с 14- или 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Ryzen 7 3700U или Core i7, до 12 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом до 512 ГБ, либо SSD на 128 ГБ вместе с жестким диском объёмом 1 ТБ, дискретными видеокартами GeForce MX250 и GTX 1050 для варианта с CPU Intel, портами USB-C, USB 3.0 (x2), HDMI и кардридером. Старт продаж ноутбука ожидается уже в марте, а вот цены пока не сообщаются.