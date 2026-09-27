Представлен ноутбук Lenovo Lecoo GT 16 на Core 5 205H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo GT 16, которая базируется на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core 5 205H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 12 МБ кэш-памяти и максимальным энергопотреблением 115 Вт.

Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ памяти GDDR6 и TDP 95 Вт, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe SSD вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2 2280, еще одним слотом SO-DIMM для расширения ОЗУ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 165 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и максимальной яркостью 400 нит, полнофункциональным разъемом USB-C (10 Гбит/с), портом RJ45, интерфейсом HDMI 2.1, четырьмя разъемами USB-A (5 Гбит/с), 3,5-мм аудиогнездом и 180-Вт зарядным устройством. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 895 долларов.