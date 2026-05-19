Представлен ноутбук Lenovo YOGA Air 14 Aura на Core Ultra 7 258V

Компания Lenovo объявила о выпуске новой версии ноутбука YOGA Air 14 Aur, которая построена на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и графическим ускорителем Arc 140V. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, динамической кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит, сертификацией DisplayHDR True Black 1000 и TÜV Rheinland о защите зрения, 100% покрытием цветовых палитр sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, а также точностью цветопередачи ΔE < 1, корпусом толщиной 13,9 мм и массой 1,2 кг, батареей ёмкостью 70 Втч и тремя интерфейсами Thunderbolt 4. Цена ноутбука в Китае составила эквивалент 1465 долларов.

