Представлен ноутбук Lenovo с SoC Snapdragon 8cx и модемом 5G

Компания Lenovo представила первый в мире ноутбук на однокристальной системе Snapdragon 8cx и с модемом 5G (Snapdragon X55). Ноутбук пока еще не получил коммерческого названия, а в продаже он появится только в начале 2020 года. Диагональ его дисплея составит 13 дюймов.

Напомним, что платформа Snapdragon 8cx была представлена ещё в декабре прошлого года. Она стала первой SoC, предназначенной для компьютеров Always Connected PC (ноутбуков под управлением ОС Windows 10). Согласно последним синтетическим и полусинтетическим тестам, решение от Qualcomm умудряется опережать Core i5-8250U.