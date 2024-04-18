Представлен ноутбук LenovoThinkPad T14p AI 2024

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T14p AI 2024, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H и Ultra 9 185H. Новинка также характеризуется опциональным графическим адаптером NVIDIA RTX 4050, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 5600, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и точностью цветопередачи DeltaE <1, версией с экраном 2,5K и частотой обновления 90 Гц, батареей ёмкостью 75 Втч, металлическим корпусом массой 1,56 кг, интерфейсами HDMI 2.1, USB-C и USB-A, а также портом RJ45. Конфигурация с Core Ultra 5 125H, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и 2,5K-дисплеем обойдется в 1035 долларов, а топовый вариант с Core Ultra 9 185H, графикой RTX 4050, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 2 ТБ и экран с разрешением 3K будет стоить 2070 долларов.