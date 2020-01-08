Представлен ноутбук MSI Creator 17 с экраном Mini-LED

2020-01-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Creator 17 ; [72]
Как и было обещано, компания MSI представила на выставке CES 2020 ноутбук Creator 17, который получил дисплей с полноматричной подсветкой Mini-LED. Новинка характеризуется 17-дюймовым дисплеем с массивом микроскопических светодиодов, которая отображает яркие светлые оттенки и глубокий чёрный цвет одновременно, поддержкой стандарта HDR1000, максимальной яркостью 1000 кд/м2, разрешением 3840:2160 пикселей, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и отсутствием эффекта выгорания, портами USB-C с поддержкой вывода изображения в разрешении 8K, устройством для чтения карт SD UHS-III со скоростью до 624 Мбайт/с и портом Thunderbolt с мощностью зарядки 27 Вт. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.


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