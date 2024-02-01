Представлен ноутбук MSI Star Shadow 14 Air

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Shadow 14 Air, которую уже можно предзаказать в Китае. Новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, восьмиядерным процессором intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4.6 ГГц и 10-ядерным Core i7-13620H с тактовой частотой до 4.9 ГГц, дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем PCIe Gen4x4 NVMe вместимостью 512 ГБ, полупрозрачным корпусом массой 1,6 кг и толщиной 18,6 мм. Конфигурация с Core i5-13420H и GeForce RTX 4050 оценена в 845 долларов, с Core i7-13620H и RTX 4050 – 865 долларов, а с Core i7-13620H и RTX 4060 – 945 долларов.

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