Представлен ноутбук Machenike Sugon 15L на Core i7-13620H

Компания Machenike объявила о выпуске игрового ноутбука Sugon 15L, который уже появился в продаже на домашнем для производителя китайском рынке по цене в 845 долларов. Новинка оснащается 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, 24 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4050, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 350 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, системой охлаждения с двумя кулерами, интерфейсом HDMI, сетевым портом RJ45, разъемами Mini-DP, USB-A и USB-C, а также 3,5-мм аудиогнездом.

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