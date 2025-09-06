Представлен ноутбук Motorola Moto Book 60 Pro

Компания Motorola объявила о выпуске на индийский рынок ноутбука Moto Book 60 Pro, который основан на чипах Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 60 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, 14-дюймовым экраном OLED с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1100 нит и сертификатами TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker-Free и VESA HDR TB1000, металлическим корпусом массой 1,39 кг и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB-C, двумя портами USB 3.2, разъемом HDMI 2.1, ридером карт microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio, ИК-камерой для Windows Hello, двумя микрофонами и веб-камерой 1080p со шторкой. Ноутбук оценен в эквивалент 735 долларов за базовую конфигурацию.