Представлен ноутбук Thunderobot AI Master M7000 на Ryzen AI Max+ 395

Компания Thunderobot пополнила ассортимент ноутбуков моделью AI Master M7000, которая базируется на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395, встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками и нейронным ускорителем AMD XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS.

Одной из особенностей новинки стал двойной твердотельный накопитель, который имеет основной блок с 768 ГБ и второй блок с 85 ГБ кеш-памяти aiDAPTIV. Последняя используется для хранения локального кеша ИИ-моделей и прочих данных. Ноутбук также оснастили 64 ГБ оперативной памяти, лимитом мощности процессора 160 Вт, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1600р и частотой обновления 165 Гц, батареей ёмкостью 99 Втч, интерфейсами USB4 и OCuLink, а также корпусом массой 2,45 кг. Цена ноутбука пока не объявлена.