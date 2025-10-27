Представлен ноутбук XMG Fusion 15 на Core Ultra 7 255H

Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков моделью Fusion 15 (L25), которая получила компактный алюминиевый корпус массой 1,95 кг. Новинка также характеризуется 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070, батареей ёмкостью 99,8 Втч, до 128 ГБ ОЗУ DDR5-6400 в двух слотах SO-DIMM, двумя разъемами M.2 PCIe 4.0, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и 2.0b, Mini DisplayPort 2.1, одним портом USB-C 3.2 Gen2 и тремя USB-A 3.2 Gen1, разъемом LAN, аудиогнездом, ридером карт SD Express, адаптером Wi-Fi 7, клавиатурой с RGB-подсветкой каждой клавиши, поддержкой N-key rollover и веб-камерой Full HD со шторкой приватности. Цена базовой конфигурации с RTX 5050, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ составляет 1550 евро.

Официально: ноутбук Motorola Moto Book 60 Pro готов к выходу…
Компания Motorola объявила, что 6 сентября в Индии состоится релиз ноутбука Moto Book 60 Pro. Производите…
Представлен лёгкий бизнес-ноутбук NEC VersaPro UltraLite Typ…
Компания NEC пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью VersaPro UltraLite Type VY, главной особеннос…
Qualcomm представила мощные ARM-процессоры для ноутбуков…
Помимо процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm представила ещё два совершенно новых решения для ноу…
Новый MacBook Pro нагревается до 99 градусов…
Переход Apple на собственные процессоры позволил ноутбукам вроде M5 MacBook Pro избавиться от проблем, ха…
MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition …
Компания MSI выпустила на европейский рынок планшет Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Editi…
Apple Vision Pro нельзя сдать в trade-in…
Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro первого поколения произвела на покупателей неоднозначное …
MacBook Pro получит OLED-дисплей уже в 2026 году…
Apple готовится к крупному обновлению своей линейки ноутбуков — в 2026 году компания впервые перейдёт с m…
Как выбрать ноутбук Thunderobot: критерии, советы, чек‑лист…
Если вы присматриваете ноу…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor