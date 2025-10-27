Представлен ноутбук XMG Fusion 15 на Core Ultra 7 255H

Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков моделью Fusion 15 (L25), которая получила компактный алюминиевый корпус массой 1,95 кг. Новинка также характеризуется 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070, батареей ёмкостью 99,8 Втч, до 128 ГБ ОЗУ DDR5-6400 в двух слотах SO-DIMM, двумя разъемами M.2 PCIe 4.0, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и 2.0b, Mini DisplayPort 2.1, одним портом USB-C 3.2 Gen2 и тремя USB-A 3.2 Gen1, разъемом LAN, аудиогнездом, ридером карт SD Express, адаптером Wi-Fi 7, клавиатурой с RGB-подсветкой каждой клавиши, поддержкой N-key rollover и веб-камерой Full HD со шторкой приватности. Цена базовой конфигурации с RTX 5050, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ составляет 1550 евро.