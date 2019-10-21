Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков новой линейкой Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition, которая довольно серьезно отличается от моделей Mi Notebook Pro 15.6. Во-первых, Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition получили процессоры Intel Core 10-го поколения – начиная с Core i7-10510U в топовой конфигурации и заканчивая Core i5-10210U в начальной.

Во-вторых, здесь используется 15,6-дюймовый IPS-дисплей с расширенным 100% цветовым охватом sRGB. Также новинка первой из ноутбуков Xiaomi получила поддержку технологии мгновенного обмена данными со смартфоном и улучшенную систему охлаждения. Ёмкость батареи равна 60 Втч, толщина – 16,9 мм, масса – 2 кг. Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition появится в продаже 1 ноября по цене в 990 долларов за топовый вариант с Core i7-10510U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.