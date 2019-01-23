Представлен ноутбук-трансформер Acer Chromebook Spin 512

Компания Acer представила ноутбуки-трансформеры Chromebook Spin 512 и Chromebook 512, которые работают под управлением операционной системы Chrome OS. Новинки получили 12-дюймовые IPS-дисплеи с разрешением 1366:912 пикселей. Модель Chromebook Spin 512 может похвастаться сенсорным экраном с поддержкой пера и возможностью вращения на 360 градусов. У Chromebook 512 крышка раскрывается на 180 градусов, а сенсорный дисплей предлагается в качестве опции.

Также старшая модель характеризуется защитой по стандарту MIL-STD 810G, процессорами Intel (вплоть до Pentium Silver N5000), 4 или 8 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 или 64 ГБ, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, слотом microSD, 8 Мп и 5 Мп камерами, двумя портами USB 3.0 Type-A и двумя USB 3.0 Gen 1 Type-C, а также аккумулятором на 3920 мАч. Chromebook 512 отличается одной HD-камерой. Ноутбуки появятся в продаже в апреле по цене от 450 и 330 долларов соответственно.