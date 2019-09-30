Представлен ноутбук-трансформер HP Spectre x360 13 (2019)

2019-09-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HP Spectre x360 13 (2019); [89]
Компания HP представила обновленную версию 13-дюймового ноутбука-трансформера Spectre x360, который получил продвинутый дизайн и производительную начинку. Новинку оснастили четырехъядерными процессорами Intel Core 10-го поколения с графикой Iris Plus, улучшенной системой активного и пассивного охлаждения, 13,3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1920:1080 точек в базовой версии и OLED HDR-дисплеем с разрешением 4K, контрастностью 100 000:1, цветовым охватом DCI-P3 и заводской калибровкой для топовой версии.

Базовый вариант с 13,3-дюймовым ЖК-дисплеем FHD, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ, чипом Intel Core i5-1035G1 оценен в 1099 долларов. Топовая версия с 13,3-дюймовым OLED-дисплеем 4K, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на SSD, вместе с 32-ГБ Intel Optane и CPU Intel Core i7-1065G7 обойдется в 1499 долларов.


Комментарии и отзывы HP Spectre x360 13 (2019)
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