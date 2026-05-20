Представлен ноутбук-трансформер Lenovo YOGA 360 14 на Core Ultra 7 258V

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью YOGA 360 14, которая базируется на восьмиядерном чипе Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и встроенной графикой Intel Arc Graphics 140V.

Новинка также оснащается 32 ГБ оперативной памяти, накопителем SSD вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880:1800 точек, динамической частотой обновления от 30 до 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, фирменным шарниром TianGong четвёртого поколения для использования в роли планшета, крышкой корпуса с текстурой, толщиной 15,95 мм и массой 1,38 кг, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и одним HDMI, портом USB Type‑A 3.2 Gen 1, ридером карт microSD и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук уже доступен для покупки в Китае по эквивалентной цене в 1615 долларов.
