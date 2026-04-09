Ноутбуки Apple зависают из-за очень странной проблемы

Ноутбуки Apple, включая MacBook Neo и MacBook Air, столкнулись с необычной проблемой — если устройство работает без перезагрузки 49,7 дня, его производительность резко падает. Точнее, спустя 49 дней, 17 часов, 2 минуты и 47,296 секунды непрерывной работы полностью перестаёт функционировать стек TCP/IP — система больше не может устанавливать новые сетевые соединения. Причина кроется на уровне ядра в XNU. Внутри используется переменная tcp_now — это 32-битное беззнаковое число, которое отсчитывает миллисекунды с момента загрузки для работы TCP-стека. Когда значение достигает максимума 4 294 967 295, счётчик не обнуляется, как ожидается, а просто «зависает». В результате ломается логика, с помощью которой macOS очищает и завершает старые соединения.

Из-за этого закрытые сессии начинают накапливаться, нагрузка на процессор постепенно растёт, и система всё хуже справляется с обработкой сети. В какой-то момент заканчивается пул доступных портов, обычно около 16384, и новые подключения становятся невозможны. При этом уже установленные соединения продолжают работать, а сам компьютер всё ещё отвечает на ping, хотя и заметно медленнее. Перезагрузка полностью решает ситуацию, сбрасывая счётчик, но спустя те же 49,7 дня всё повторяется. Теоретически проблему можно устранить переходом на 64-битные значения, однако это потребует серьёзных изменений кода, тестирования и дополнительных ресурсов. Пока что сама компания Apple эту ситуацию не комментировала.
