MacBook Neo очень легко отремонтировать

Новый MacBook Neo может стать настоящим хитом продаж и одним из самых важных ноутбуков Apple за последние годы. Главным преимуществом модели считается сравнительно доступная цена — 599 долларов, а для студентов — 499 долларов. Однако не менее примечательно и то, что Neo оказался самым ремонтопригодным ноутбуком Apple за долгое время. YouTube-блогер Phone Repair Guru провёл разборку устройства, и результаты оказались довольно интересными. Apple использовала конструкцию, ориентированную на удобный ремонт — ключевые компоненты, включая аккумулятор, динамики, трекпад, USB-порты и дисплей, закреплены с помощью обычных винтов и разъёмов.

В большинстве современных ноутбуков аккумуляторы фиксируются толстым слоем клея, а порты нередко припаяны к плате, поэтому появление MacBook с более дружелюбной к ремонту конструкцией выглядит заметным шагом вперёд. Кроме того, MacBook Neo получил очень компактную материнскую плату для устройства такого класса. На ней размещены основные компоненты системы — процессор A18 Pro, оперативная память и накопитель NAND. К сожалению, эти элементы припаяны к плате, но сегодня такая практика является стандартной практически для всех ноутбуков. При этом ожидать, что производитель в будущем применит этот же дизайн конструкции и к своим другим ноутбукам, к сожалению, не стоит, так как у более дорогих моделей MacBook больше сложного железа при тех же габаритах корпуса. И там пространство нужно экономить.