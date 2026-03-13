Google выпустит Chrome для ПК на базе ARM64 с Linux на борту

Компания Google наконец-то собирается выпустить браузер Google Chrome для компьютеров с Linux на архитектуре ARM64. Сейчас можно скачать Chrome для Linux и отдельно для ARM-устройств, однако версия для систем, где Linux работает на ARM-процессорах, официально отсутствует. По словам Google, такая версия появится во втором квартале 2026 года — это продолжение стратегии компании, которая сначала выпустила Chrome для ARM-компьютеров Apple на базе Apple Silicon в 2020 году, а затем представила версию для Windows on Arm в 2024 году. Почему поддержка ARM + Linux появляется именно сейчас, Google прямо не объясняет. В своём блоге компания лишь отмечает, что это решение удовлетворяет растущий спрос на браузер, который объединяет преимущества открытого проекта Chromium с экосистемой сервисов и функций Google.

При этом остаётся неясным, идёт ли речь о уже существующем спросе или о будущем рынке. Но стоит отметить, что интерес к Linux действительно растёт. Всё больше пользователей рассматривают переход с Windows, хотя пока это в основном касается компьютеров с архитектурой x86. Массовых потребительских устройств на Linux с ARM-процессорами пока немного — ноутбуки с Linux можно купить у Dell, Lenovo и Framework Computer, однако большинство из них всё ещё используют процессоры x86. Ситуация может измениться благодаря компаниям, которые разрабатывают ARM-процессоры для ПК — Qualcomm, NVIDIA и MediaTek заинтересованы в альтернативных операционных системах.