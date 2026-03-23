Microsoft обещает оптимизировать Windows 11

Компания Microsoft недавно объявила о масштабных изменениях в Windows 11, направленных на повышение стабильности и удобства системы. Теперь стало известно, что компания готовит серьёзную переработку работы с фоновыми процессами, уделяя особое внимание использованию оперативной памяти и общей оптимизации ресурсов. Это должно позволить даже устройствам с небольшим объёмом ОЗУ работать заметно плавнее. Сейчас минимальные требования Windows 11 составляют 4 ГБ оперативной памяти, тогда как устройства класса Copilot+ требуют уже от 16 ГБ. При этом на практике система ведёт себя довольно прожорливо — при 8 ГБ ОЗУ версии вроде Home или Pro могут занимать большую часть памяти, оставляя около 2 ГБ свободными, а при 16 ГБ — использовать более 10 ГБ.

Microsoft намерена изменить эту ситуацию за счёт улучшенного управления памятью в фоне. На этом фоне показателен пример MacBook Neo от Apple — несмотря на 8 ГБ ОЗУ, устройство демонстрирует плавную работу, тогда как сопоставимые ПК на Windows могут испытывать трудности. Именно такие сравнения подтолкнули Microsoft к пересмотру подхода к управлению памятью. Компания обещает внедрить новые политики работы фоновых процессов, которые освободят ресурсы для пользовательских задач. Хотя конкретные детали пока не раскрываются, предполагается, что некоторые идеи могут быть позаимствованы из режима Xbox Full Screen Experience, который уже доказал свою эффективность в снижении нагрузки на систему.
