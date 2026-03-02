Lenovo представила ноутбук Yoga 9i 2-in-1

Компания Lenovo представила на выставке Mobile World Congress 2026 сразу несколько новых ноутбуков серии Yoga — 14-дюймовый Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, 15-дюймовый Lenovo Yoga Pro 7a и 14-дюймовый трансформер Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition. Наиболее интересной моделью выглядит Yoga 9i 2-in-1. Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880х1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, при этом экран сенсорный. В комплект входит стилус Yoga Pen Gen 2 с чехлом, который крепится к крышке ноутбука. Если сложить трансформер назад вместе с прикреплённым чехлом для стилуса, дисплей оказывается под небольшим углом, что делает рисование и ведение заметок более удобными по сравнению с полностью плоским положением.

Также корпус получил скруглённые грани и углы, благодаря чему устройство комфортнее держать в руках. В основе модели лежит процессор Intel Core Ultra 7 355 поколения Panther Lake, предусмотрено 32 ГБ оперативной памяти без возможности замены и до 2 ТБ накопителя. Стартовая цена составит 1949 долларов, а продажи начнутся в мае. Ноутбук выглядит достаточно интересно, так как работать со стилусом действительно удобно, что будет практично в образовательной сфере — школьникам, студентам и не только такое точно подойдёт. С другой стороны, стоимость в 1949 долларов школьникам и студентам, конечно, не по карману, так что целевая аудитория этой новинки остаётся под большим вопросом. Но ноутбук явно привлекает внимание.
