Представлен новый 100-дюймовый телевизор Redmi Max

Сегодня на мероприятии компания Xiaomi представила 100-дюймовый телевизор Redmi Max. Redmi Max 100 — самый большой телевизор в линейке продуктов Xiaomi, пришедший на смену Redmi Smart TV Max 2020 года с диагональю 98 дюймов. Это настоящая замена домашнему кинотеатру с колоссальной диагональю экрана 2540 мм. ЖК-панель обеспечивает разрешение 4K (3840 × 2160 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и покрывает 94% цветовой гаммы DCI-P3. Вы также получаете поддержку аудио Dolby Audio, Dolby Atmos и DTS-HD.

Для вывода звука предусмотрены два динамика по 15 Вт. Redmi Max использует четырехъядерный процессор с производительными ядрами A73 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Программная часть покрыта MIUI для смарт телевизора. Телевизор также оснащен Wi-Fi 6 и имеет два порта HDMI 2.1. Redmi Max 100 продается в Китае по цене 3150 долларов.