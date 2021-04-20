Представлен новый Apple iMac

Как и ожидалось, сегодня компания Apple представила новый iMac, построенный на фирменной платформе M1. Новинка характеризуется операционной системой Big Sur, очень тонким корпусом со множеством расцветок, новой системой охлаждения, размерами предыдущего 21,5-дюймового iMac, но с 24-дюймовым дисплеем 4.5К Retina Display, передней панелью из цельного листа закаленного стекла, тремя микрофонами, шестью динамиками, поддержкой Dolby Atmos, веб-камерой FaceTime HD Camera разрешением 1080p, четырьмя разъемами USB-C (два Thunderbolt) в топовой версии, адаптером питания с магнитным креплением и новой беспроводной клавиатурой Magic Keyboard со встроенным сканером TouchID. Продажи iMac стартуют в мае по цене 1300 и 1500 долларов.