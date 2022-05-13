Представлен новый Redmi 10 2022 с экраном 90 Гц и быстрой зарядкой

Компания Xiaomi представила совершенно новый Redmi 10 2022 года, который отличается дизайном и характеристиками от одноименного устройства, анонсированного в марте. Цена смартфона не раскрыта.

Новый Redmi 10 2022 оснащен 6,5-дюймовым экраном FHD+ AdaptiveSync с частотой обновления 90 Гц, а также процессором MediaTek Helio G88 SoC с восьмиядерным процессором, работающим на частоте 2,0 Гц. Смартфон будет доступен в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Новинка оснащена четырехкамерной системой с искусственным интеллектом, которая включает датчики изображения с разрешением 50, 8, 2 и 2 Мп. Камера предлагает множество популярных режимов, в том числе ночной и портретный. 8 Мп селфи-камера позволяет делать панорамные селфи. Redmi 10 2022 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.