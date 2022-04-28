Представлен новый лазерный телевизор Hisense Laser TV 120L9-Pro

Согласно Hisense, устройство выводит изображение с полным разрешением 4K (3840 x 2160) и охватывает цветовые пространства BT.2020 и DCI-P3. Другими словами, Laser TV 120L9-Pro должен обеспечивать превосходную точность цветопередачи, а также резкое изображение.
Кроме того, Hisense включает звуковую систему мощностью 50 Вт и беспроводной сабвуфер для обработки низких частот. В основе Laser TV 120L9-Pro лежит четырехъядерный SoC с четырьмя процессорными ядрами ARM Cortex-A53, дополненный 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. В настоящее время HiSense Laser TV 120L9 Pro продается в Китае по цене 119 999 юаней примерно 18 291 доллар США.