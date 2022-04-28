Представлен новый лазерный телевизор Hisense Laser TV 120L9-Pro

Hisense представила новый лазерный телевизор Hisense Laser TV 120L9-Pro. Laser TV 120L9-Pro имеет широкий сенсорный экран на передней панели для отображения различной информации и контекстных кнопок. Тем не менее, вам не нужно вставать, чтобы управлять Laser TV 120L9-Pro, по крайней мере, если речь идет о непрофессиональной модели. Кроме того, Hisense построила Laser TV 120L9-Pro на базе Android, что должно обеспечить большую степень универсальности, чем у конкурирующих лазерных проекторов, использующих соответствующие операционные системы.

Согласно Hisense, устройство выводит изображение с полным разрешением 4K (3840 x 2160) и охватывает цветовые пространства BT.2020 и DCI-P3. Другими словами, Laser TV 120L9-Pro должен обеспечивать превосходную точность цветопередачи, а также резкое изображение.

Кроме того, Hisense включает звуковую систему мощностью 50 Вт и беспроводной сабвуфер для обработки низких частот. В основе Laser TV 120L9-Pro лежит четырехъядерный SoC с четырьмя процессорными ядрами ARM Cortex-A53, дополненный 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. В настоящее время HiSense Laser TV 120L9 Pro продается в Китае по цене 119 999 юаней примерно 18 291 доллар США.