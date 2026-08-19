Представлен новый ноутбук Dell 15

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели Dell 15, которая базируется на 5-ядерном процессоре Intel Core 3 304 (тактовая частота до 4,3 ГГц), 6-ядерном Core 5 320 (до 4,6 ГГц) или 6-ядерном чипе Core 7 350 (максимальная частота до 4,8 ГГц). Новинку также оснастили от 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек (Full HD), яркостью 400 нит и 45% покрытием цветовой палитры NTSC, батареей ёмкостью 41 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, корпусом массой 1,54 кг и габаритами 341:241:11–18 мм. Ноутбук оценен в 750, 880 и 1000 евро в зависимости от конфигурации.