Новый планшет Microsoft Surface Pro на Snapdragon X оценен в $1000

Компания Microsoft пополнила ассортимент планшетов моделью Surface Pro, которая основана на мощных процессорах Qualcomm Snapdragon X Plus и X Elite. Последние могут похвастаться возросшей до 90% производительностью по сравнению с моделью предыдущего поколения. Новинку также оснастили поддержкой сотовых сетей 5G, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, автономностью до 14 часов, 13-дюймовым OLED или IPS-дисплеем с поддержкой стилуса, двумя интерфейсами USB 4 и улучшенной клавиатурой Surface Pro Flex.

Базовая конфигурация с Snapdragon X Plus, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ оценена в 1000 долларов, а вариант с чипсетом Snapdragon X Elite, OLED-экраном и 32 ГБ/1 ТБ памяти обойдется в 2100 долларов. Продажи стартуют в следующем месяце.