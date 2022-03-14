Представлен новый телевизор Hisense Game TV Ace 2023 с панелью 4K 240 Гц

Hisense Game TV Ace 2023 был запущен в Китае в качестве новейшего смарт-телевизора компании.

Hisense Game TV Ace 2023 оснащен 65-дюймовым дисплеем с разрешением 4K, временем отклика 2,7 мс и частотой обновления экрана 240 Гц. Телевизор оснащен четырехъядерным процессором, а также 4 ГБ оперативной памяти. Он также имеет 32 ГБ встроенной памяти. Hisense дополнительно включила механизм обработки изображений Hisense U+ 2.0, который содержит список функций, управляемых искусственным интеллектом, для улучшения цветопередачи.

Варианты подключения к Hisense Game TV 2023 включают HDMI 2.1, Wi-Fi 6 и NFC. Телевизор также оснащен такими функциями, как AI Upscaling Surround Sound field, AI Scene Fit Content Content, AI Vocal ясность и AI Equalizer.

Новый телевизор Hisense также поддерживает подключение к сети Wi-Fi 6, а также специальный режим с малой задержкой для поддержки игр и потокового видео в реальном времени даже при низкой мощности сети.
Комментарии и отзывы Hisense Game TV Ace 2023
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