Представлен новый телевизор Vu 75 QLED Premium TV с 4K и Dolby Vision

Vu, индийский производитель телевизоров, выпустил свой последний флагман — Vu 75 QLED Premium TV. Телевизор Vu 75 QLED Premium оснащен 75-дюймовым (190 см) дисплеем QLED 4K (3840x2160p). Он поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10, HLG и частоту обновления 60 Гц.

Vu 75 QLED Premium TV имеет выходную мощность 40 Вт с двумя основными динамиками и двумя твитерами с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Audio. Smart TV оснащен 64-битным четырехъядерным процессором в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Он работает под управлением Android TV 11 с доступом к магазину Google Play. Кроме того, он имеет встроенный Chromecast с предустановленными Netflix, Amazon Prime Videos, Hotstar и Youtube. Он поддерживает Google Assistant, доступ к которому можно получить с помощью микрофона пульта телевизора с поддержкой Bluetooth.

Телевизор оснащен Bluetooth v5.0, четырьмя портами HDMI 2.1, двухдиапазонным WiFi, двумя портами USB и аудиоразъемом. Телевизор поддерживает технологию улучшенного сглаживания движения (MEMC), которая позволяет играть в 4K с частотой кадров до 120 кадров в секунду. Он также имеет режим крикета для живых матчей, который обеспечивает 100%-ную видимость мяча.