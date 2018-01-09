Представлен обновленный Acer Chromebook 11

Компания Acer в преддверии выставки CES 2018, которая стартует уже сегодня, представила обновленную версию ноутбука Chromebook 11 на базе операционной системы Chrome OS. Новинку оснастили 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей, процессорами Intel Celeron N3350 и Celeron N3450, 4 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ на накопителе eMMC, двумя портами USB 3.1 Type-C, двумя полноразмерными USB 3.0, слотом для карт microSD, поддержкой Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2, а также поддержкой магазина Google Play. Пользователь сможет выбирать из двух версий: с обычным экраном и с тачскрином. Acer Chromebook 11 появится в европейской продаже в марте этого года по цене от 249 евро.