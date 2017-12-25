Представлен обновленный Huawei MateBook D (2018)

В мае этого года компания Huawei выпустила три новых ноутбука: MateBook D, MateBook E и MateBook X. Сегодня китайский производитель представил обновленную версию модели Huawei Mate Book D. Новинка получила металлический корпус толщиной 16,9 мм, 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Intel Core 8-го поколения (i5-8250U или i7-8550U), графический процессор Nvidia MX150, 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 43,3 Втч, акустическую систему Dolby Atmos, два порта USB 3.0, один USB 2.0 и порт HDMI.

Базовая модель на чипе Intel Core i5-8250U выйдет в двух версиях: одна с твердотельным накопителем на 256 ГБ, а другая с SSD на 128 ГБ и жёстким диском на 1 ТБ. Топовая модель с процессором Intel Core i7-8550U получила SSD на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ. Huawei MateBook D (2018) уже продается в Китае по цене от 5188 юаней (около 45 880 рублей) за базовую модель и 6688 юаней (около 59 145 рублей) за топовую версию Intel Core i7.